Freitag, 05.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
PR Newswire
05.12.2025 08:30 Uhr
Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 05

[05.12.25]

TABULA ICAV

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

04.12.25

LU2941599081

24,725,583.00

EUR

0

253,603,474.40

10.2567

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

04.12.25

LU2941599248

1,876,646.00

USD

0

19,519,392.52

10.4012

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

04.12.25

LU2941599834

914,532.00

GBP

0

9,327,523.97

10.1992

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

04.12.25

LU2994520851

13,392,568.00

USD

0

138,879,070.00

10.3699

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

04.12.25

LU2994520935

1,194,888.00

USD

0

12,120,185.02

10.1434

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

04.12.25

LU2994521073

137,982.00

USD

0

1,410,418.30

10.2218

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

04.12.25

LU2994521669

32,476.00

GBP

0

327,355.48

10.0799

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

04.12.25

LU2941599164

41,844.00

EUR

0

420,886.27

10.0585

Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

04.12.25

LU2941599594

10,000.00

CHF

0

100,109.76

10.0110

Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF

Valuation Date

ISIN Code

Shares in Issue

Currency

Share Redeemed since Previous Valuation

NET Asset Value

NAV per Share

Ex Dividend Date

04.12.25

LU3218628298

2,300.00

MXN

0

460,248.64

200.1081


© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.