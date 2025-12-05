Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 05
[05.12.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
04.12.25
LU2941599081
24,725,583.00
EUR
0
253,603,474.40
10.2567
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
04.12.25
LU2941599248
1,876,646.00
USD
0
19,519,392.52
10.4012
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
04.12.25
LU2941599834
914,532.00
GBP
0
9,327,523.97
10.1992
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
04.12.25
LU2994520851
13,392,568.00
USD
0
138,879,070.00
10.3699
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
04.12.25
LU2994520935
1,194,888.00
USD
0
12,120,185.02
10.1434
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
04.12.25
LU2994521073
137,982.00
USD
0
1,410,418.30
10.2218
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
04.12.25
LU2994521669
32,476.00
GBP
0
327,355.48
10.0799
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
04.12.25
LU2941599164
41,844.00
EUR
0
420,886.27
10.0585
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
04.12.25
LU2941599594
10,000.00
CHF
0
100,109.76
10.0110
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
04.12.25
LU3218628298
2,300.00
MXN
0
460,248.64
200.1081