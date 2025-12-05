NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 24,57 auf 25,07 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Borja Olcese setzt 2026 unter Europas Lebensmittelhändlern vor allem auf Jeronimo Martins. Bei Ahold hält er den Managementfokus auf Margen- und Renditeschutz derweil weiter für wachstumsschädlich./ag/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 20:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: NL0011794037

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.