BÖRSE AKTUELL: Asien, US-PCE, BOJ & Unternehmensnachrichten (05.12.25)

Die Asia-Pacific-Session startete heute in einer ruhigen und optimistischen Stimmung. Die chinesischen Börsen legen zwischen 0,80-1,10 % zu, während der SG20cash leicht um 0,08 % nachgibt. Der AU200.cash gewinnt 0,10 %, und Japans JP225 notiert 0,25 % im Minus. Damit zeigt sich die Börse aktuell gemischt, aber überwiegend stabil.

US-Konjunktur: Verzögerter PCE-Report im Fokus

Heute wird der verschobene US-PCE-Inflationsbericht für September veröffentlicht - ein entscheidender Faktor für die Erwartungen an die Geldpolitik der Federal Reserve. Die Märkte warten gespannt, da der PCE einer der wichtigsten Inflationsindikatoren der USA ist.

Japan: Schwache Konsumausgaben, aber BOJ plant Zinserhöhung

In Japan sanken die Haushaltsausgaben im Oktober deutlich um -3,0 - im Jahresvergleich (y/y) und -3,5 - im Monatsvergleich (m/m). Diese unerwartet schwachen Daten unterstreichen die fragile Nachfrage und erschweren die geldpolitische Debatte innerhalb der Bank of Japan (BOJ).

Trotz der schwachen Wirtschaftsdaten neigt die BOJ jedoch zu einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember. Interne Diskussionen deuten darauf hin, dass die Notenbanker eine Anhebung auf 0,75 % bevorzugen und weiteren graduellen Straffungen offen gegenüberstehen.

Geopolitik - Technologie: Masayoshi Son plant Mega-AI-Projekt

Laut einem Bericht des Wall Street Journal prüft SoftBank-Gründer Masayoshi Son ein milliardenschweres Projekt mit AI-Industrieparks auf US-Bundesland. Dieses Vorhaben soll eng mit dem neuen US-Japan-Handelsrahmen verknüpft sein und könnte den Wettbewerb im globalen KI-Sektor erheblich beeinflussen...

