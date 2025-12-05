DJ Deutscher Dienstleistungsumsatz sinkt im September
DOW JONES--Der Umsatz im Dienstleistungsbereich (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) ist im September leicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, gingen die Umsätze gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent zurück. Der vorläufig für August gemeldete Rückgang um 0,5 Prozent wurde auf 0,8 Prozent revidiert.
December 05, 2025 02:13 ET (07:13 GMT)
