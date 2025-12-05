Nach der Atomkatastrophe von Fukushima 2011 soll das AKW Kashiwazaki-Kariwa mit zwei Reaktoren wieder ans Netz gehen. Betreiber Tepco erhofft sich dabei dreierlei Nutzen. Der Gouverneur der japanischen Präfektur Niigata markierte einen Wendepunkt in Japans Atompolitik: Am 21. November gab Hideyo Hanazumi nach Jahren des Zögerns, Skandalen und technischen Nachrüstungen sein "Ja" zum Neustart des Atomkraftwerks Kashiwazaki-Kariwa. Erstmals wieder Atomstrom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
