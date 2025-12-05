Die Krypto-Wette auf die virtuelle Zukunft kollabiert. Was vor einigen Jahren noch als nächster großer Bullenmarkt gefeiert wurde, endet in einem harten Abverkauf. Ausgerechnet Mark Zuckerberg, der das Metaverse einst als die Zukunft anpries, sorgt nun für Angst und Schrecken bei Metaverse-Welten wie The Sandbox oder Decentraland.Laut Daten von CoinGecko ist die Marktkapitalisierung des gesamten Metaverse-Sektors von über 500 Milliarden Dollar zu Jahresbeginn auf mickrige 3,4 Milliarden Dollar zusammengeschmolzen. ...

