Düsseldorf (ots) -Das in Calgary ansässige Unternehmen Eavor positioniert sich mit dem ersten kommerziellen Projekt seiner Art als globaler Vorreiter im Bereich skalierbarer Geothermie. Eavor hat offiziell damit begonnen, Strom aus seiner Anlage in Geretsried in das öffentliche Stromnetz einzuspeisen und feiert damit einen historischen Meilenstein für die Geothermie und Eavors ClosedLoop-Technologie."Wir sind stolz darauf, die erfolgreiche Einspeisung der weltweit ersten Elektronen bekannt zu geben, die aus geschlossenen, multilateralen Bohrungen erzeugt wurden", sagte Mark Fitzgerald, Präsident und CEO von Eavor. "Mit der Inbetriebnahme der Anlage in Geretsried sind wir zuversichtlicher denn je, dass sich unser geschlossenes System - entwickelt für hohe Anpassungsfähigkeit und geeignet für die vielfältigen Regionen der Welt - als führende Lösung für kommerzielle Geothermieanwendungen etablieren wird."Dieser Meilenstein beweist, dass rund um die Uhr verfügbare, saubere Wärme und Strom durch Eavors Technologie möglich sind. Eavors geschlossenes System ist für unterschiedlichste geologische Bedingungen geeignet und erfordert weder zukünftige Neubohrungen noch Maßnahmen zur Wasserbeschaffung oder -aufbereitung, was im Vergleich zu anderen Geothermietechnologien über die Projektlaufzeit hinweg zu minimalen Wartungs- und Betriebskosten führt. "Der technologische und kommerzielle Erfolg in Geretsried bestätigt das Projekt als Blaupause für eine breitere europäische und weltweite Umsetzung, da Regionen nach stabilen, lokal erzeugten, kohlenstofffreien Energiequellen mit minimalem Landund Wasserbedarf suchen" sagte Fabricio Cesário, Head of Project Delivery and Operations bei Eavor. "Wir sind unseren Projektpartnern besonders dankbar für ihr Vertrauen und ihre frühen Investitionen, die entscheidend dazu beigetragen haben, die Lernphase des ersten Projekts dieser Art voranzutreiben und die Projektentwicklung zu beschleunigen."Dieser Erfolg ist erst der Beginn auf Eavors Weg, seine Loop-Technologie zu skalieren und die Zukunft erneuerbarer Energien aktiv zu gestalten. Aufbauend auf den Erkenntnissen aus Geretsried ist Eavor entschlossen, die Entwicklung in der Region weiter voranzutreiben und sein globales Portfolio zu erweitern. Mit Innovation als Kern bleibt Eavor seiner Mission treu, überall zuverlässige und nachhaltige geothermische Energie zu ermöglichen.ZitateYannick Beaudoin, President und Vorstand beim Canada Growth Fund Investment Management Inc. (CGFIM): "Eavor's achievement at Geretsried represents a landmark moment for Canadian clean technology innovation and leadership. Canada Growth Fund (CGF) is proud to support a Canadian champion as it advances toward broader commercial deployment, reflecting our mandate to support Canadian technologies through first commercialization and strengthen Canadian competitiveness, including participation in the emerging energy sector."Nicola Beer, Vizepräsidentin der Europäischen Investitionsbank: "In Geretsried, we see more than a technological first. This is a European success story in action. The first commercial Eavor-Loop plant shows that geothermal energy can be scaled up to deliver affordable, clean and reliable heat and power to households and businesses - day and night, in every season. It cuts emissions and strengthens energy security. Eavor's milestone proves what Europe can achieve when innovators, the European Investment Bank and partners join forces. With support from our InvestEU guaranteed loan of nearly EUR45 million, the EU Innovation Fund grant and leading European and global banks, this pioneering project turns cutting-edge geothermal technology into reality. It accelerates the clean energy innovation Europe needs to stay competitive and reach climate neutrality."Berislav Gaso, stellvertretender Vorstandsvorsitzender Energie bei OMV: "OMV congratulates Eavor on the world's first commercial Eavor-Loop facility, proving closed-loop technology and opening new opportunities for sustainable energy supply. As Eavor's project partner, OMV contributed substantial operational know-how, with our subsurface, drilling, and project execution experts working closely with Eavor over the past year to enhance the performance envelope and ensure the successful delivery of Loop 1. The insights gained from this next generation of geothermal solutions strengthen OMV's extensive expertise in geothermal energy. For us, this is a vital part of the energy mix - harnessing Earth's heat to deliver clean energy, cut emissions, and support cities in achieving their climate targets. With our Strategy 2030 OMV is committed to re-inventing the future of energy."Hiroki Sato, Bereichsvorstand Global Business bei CHUBU: "We are delighted that partial commercial operation has finally commenced at Geretsried. While this may appear to be a modest step for geothermal development, it represents a significant milestone for the energy industry and our planet as well. This achievement demonstrates the potential of next-generation closed-loop geothermal technology to transform the global energy landscape. "CHUBU is committed to supporting the continued growth of this project and the further advancement of the Eavor-Loop technology. Together with our project partners - Eavor and OMV - we look forward to deepening collaboration and driving innovation as we move forward on this transformative journey toward a decarbonized future."Weiterführende Informationen - Der Eavor-Loop in Geretsried umfasst zwei vertikale Bohrungen, von denen je sechs horizontale Bohrungen abzweigen (insgesamt 12 laterale Seitenbohrungen). Die Seitenbohrungen wurden mithilfe von Eavors Active Magnetic Ranging Tool (AMR) unterirdisch Spitze an Spitze verbunden und bilden sechs Paare, die zusammen einen riesigen unterirdischen Wärmetauscher ergeben. - Diese Bohrungen gehören mit einer Länge von 16 Kilometern durchgehender Bohrstrecke pro Paar zu den längsten der Welt.