Frankfurt (ots) -- Für jeden zweiten Mann (51%) ist die persönliche Gesichtspflege wichtig- Besonders für die 18- bis 39-Jährigen haben Themen wie Hautbild und Gesichtsreinheit eine hohe Bedeutung - zur Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens- Großteil der Männer investiert monatlich bis zu 40 Euro für Pflegeprodukte- Für die große Mehrheit ist Hautpflege selbstverständlicher Teil der täglichen Körperhygiene- Bereitschaft für Kauf und Nutzung smarter technischer InnovationenSie wirft ein neues Licht auf die Einstellung von Männern in Deutschland zur Gesichtspflege. Entgegen gängigen Klischees offenbart die neue Studie in Zusammenarbeit mit Civey: Gesichtspflege ist für Männer in Deutschland kein Randthema mehr. Männer sind offen für Innovationen und legen einen hohen Wert auf funktionale Pflege."Internationaler Männertag" am 19. November - Shark Beauty Studie zur Skincare-Routine von MännernGerade mit Blick auf den "Internationalen Männertag" am 19. November, der insbesondere die Gesundheit der Männer in den Fokus rückt, zeigen die Ergebnisse eine spannende Entwicklung:So widerlegt die Studie das Vorurteil, Männer würden Gesichtspflege als nebensächlich erachten - für jeden Zweiten ist diese wichtig (51%). Die Beweggründe: Statt um Faltenreduktion oder ästhetische Perfektion geht es den meisten Männern um Gesundheit, Schutz und Wohlbefinden. Trockene Haut, Hautreinheit und die Vorbeugung von Hautproblemen stehen im Vordergrund.Funktionale Aspekte wie Gesundheit und Schutz vorrangigWarum Männer gleich welchen Alters in die Gesichtspflege investieren? Im Ranking auf Platz 1 (50%) steht unangefochten der Schutz vor Umwelteinflüssen wie beispielsweise Sonneneinstrahlung. Für medizinische Gründe, wie der Furcht vor gesundheitlichen Schäden wie Hautkrankheiten, sprechen sich gut 38% aus. Dem gegenüber stehen 46%, die keinen großen Wert auf Gesichtspflege legen.Während ältere Männer primär gesundheitliche Aspekte wie trockene Haut oder Schutz vor Umwelteinflüssen nennen, legen jüngere Männer Wert auf ein allgemeines Wohlbefinden und ein klares Hautbild. Besonders interessant ist für die kaufkräftige Zielgruppe der 30- bis 39-Jährigen das Thema Akne, für die 18- bis 39-Jährigen sind Hautbild und Gesichtsreinheit von großer Relevanz.So viel investieren Deutschlands Männer in die HautpflegeWas dem Mann ein gepflegtes Gesicht wert ist? Während ein Großteil der Männer bis zu 40 Euro für Pflegeprodukte ausgibt, gibt es eine signifikante Gruppe, insbesondere bei den 30- bis 39-Jährigen, die bereit ist, deutlich mehr zu investieren. Immerhin 10% dieser kaufkräftigen Altersgruppe geben über 100 Euro aus. Dies deutet auf eine wachsende Wertschätzung für hochwertige und effektive Lösungen hin, die ihren Preis wert sind.Hautpflege als selbstverständlicher Teil der KörperhygieneAuf die Frage "Sich um die eigene Haut zu kümmern, sollte für Männer genauso selbstverständlich sein wie Zähneputzen" (https://app.civey.com/pro/analytics/49665/eyJhZHZhbmNlZEZpbHRlcnNPbiI6dHJ1ZSwiYXZlcmFnZUNhbGN1bGF0aW9uIjoiREFZIiwiZmlsdGVyIjoiTk9ORSIsImZpbHRlclR5cGUiOiJIRUFETElORV9GSUxURVIiLCJoaXN0b3JpY2FsIjpmYWxzZSwiaXNNYXJrZXRTaGFyZUVuYWJsZWQiOmZhbHNlLCJtZXJnZWQiOnRydWUsIm9yZGVyIjoiIiwicHJlc2VsZWN0QW5zd2VycyI6W10sInNob3dJbmNvbXBsZXRlRGF0YSI6ZmFsc2UsInNob3dUYWJsZUNoYXJ0IjpmYWxzZSwic29ydEJ5IjoiIiwidmFsdWUiOiJSRVBSRVNFTlRBVElWRSIsImFuc3dlcnNTb3J0T3JkZXIiOiJERUZBVUxUIiwic29ydEFsdGVybmF0aXZlQW5zd2VyIjpmYWxzZSwic29ydEV4Y2x1c2lvbkFuc3dlciI6ZmFsc2UsInlab29tTWF4IjpudWxsLCJ5Wm9vbU1pbiI6bnVsbH0) gibt es ein klares Mehrheitsvotum: Fast drei Viertel der Befragten stimmen dieser Aussage zu. Die Akzeptanz? Über alle Generationen hinweg.Hohe Bereitschaft für smarte LösungenWas die Studie auch ans Tageslicht bringt: Eine bemerkenswerte Offenheit für neue Technologien. Die Hälfte der Männer, denen Gesichtspflege wichtig ist, kann sich vorstellen, ein spezielles Gerät dafür zu nutzen. Besonders in Metropolen wie Berlin zeigt sich eine überdurchschnittliche Bereitschaft, neue Wege in der Körperpflege zu gehen und innovative Ansätze zu adaptieren.Zeiten, in denen Gesichtspflege ein Tabu für Männer war, gehören der Vergangenheit an. Deutschlands Männer sind informiert, denken pragmatisch und suchen nach einfachen wie effizienten Lösungen mit einem klaren, funktionalen Mehrwert statt nach komplizierten Beauty-Ritualen.Die innovative Lösung von Shark Beauty: CryoGlowInnovative Produkte herausbringen, die den modernen Mann in seinem Bedürfnis nach Effizienz und Wirksamkeit unterstützen? Was in Sachen smarter, wirkungsvoller Gesichtspflege bereits heute möglich ist: Eine revolutionäre Lösung hat Shark Beauty jüngst auf den Markt gebracht - die Shark CryoGlow LED-Maske ist das erste Skincare-Produkt des Unternehmens. Und Deutschlands erste LED-Lichttherapie-Maske, die eine einzigartige Kühlung der Augenpartie integriert. Damit werden Schwellungen wie müde Augen oder Tränensäcke sichtbar reduziert. Die natürliche Strahlkraft wird gefördert, ideal für den Einsatz nach anstrengenden Arbeitstagen. Gleichzeitig beruhigt die die Maske die Haut, verfeinert die Poren und fördert die Mikrozirkulation - Deutschlands Männer dürfen sich auf einen wachen und erfrischten Teint freuen. Und einfach perfekt für den Mann, der aufwändige Pflegeroutinen vermeiden möchte. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Dermatologen und klinisch getestet, ist sie für alle Hauttypen und -töne geeignet und besitzt eine EU-Zertifizierung als Medizinprodukt.Gerne stellen wir weitere individuelle Ergebnisse und Grafiken bereit, kontaktieren Sie uns dafür unter sharkninjade@bursonglobal.com. Weitere Informationen zum Produkt sowie hochauflösendes Bildmaterial finden Interessierte hier (https://bmemea.egnyte.com/fl/KX3KQPyfKyqF).Über SharkNinjaSharkNinja ist ein globales Produktdesign- und Technologieunternehmen mit einem breit gefächerten Portfolio von mit 5 Sternen bewerteten Lifestyle-Lösungen, die weltweit das Leben von Menschen zuhause positiv beeinflussen. Angetrieben von zwei vertrauenswürdigen, globalen Marken, Shark und Ninja, hat das Unternehmen eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Markteinführung bahnbrechender Innovationen. Die kontinuierliche Entwicklung von Konsumprodukten hat es SharkNinja ermöglicht, in mehrere Produktkategorien vorzudringen, was zu erheblichem Wachstum und Marktanteilsgewinnen führte. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Needham, Massachusetts, und beschäftigt mehr als 3.600 Mitarbeitende. Seine Produkte werden bei wichtigen Einzelhändlern, online und offline, sowie über Vertriebshändler auf der ganzen Welt verkauft. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte sharkninja.com.Pressekontakt:SharkNinja Germany GmbHJessica Schnabel+49 (0)1525-920 2890JSchnabel@sharkninja.comBurson GmbHMaria Sophia Bach+49 162 28 67 749SharkNinjaDE@bcw-global.comOriginal-Content von: SharkNinja DE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180398/6172929