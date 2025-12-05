DOW JONES--Mit leichtem Plus zeigen sich die DAX-Futures am Freitagmorgen. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 48 auf 23.956 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.974 und das -tief bei 23.892 Punkten. Der Umsatz fällt allerdings sehr gering aus, umgesetzt wurden bisher gerade einmal 765 Kontrakte.

