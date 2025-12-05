DOW JONES--Leichter zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Freitagmorgen. Ob dies Vorsicht vor dem US-Zinsentscheid kommender Woche ist oder auf den Verfalltag der Anleihe-Futures zurückgeht, sei nicht ganz offensichtlich, heißt es im Handel. Der neue März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 38 Ticks auf 128,07 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,52 Prozent und das -tief bei 128,37 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 31.754 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 22 Ticks auf 111,5 Prozent ein - der Bobl-Future 2 Ticks auf 116,52 Prozent.

