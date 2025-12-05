Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 05
[05.12.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
04.12.25
IE00BN4GXL63
9,107,633.00
EUR
0
90,045,031.31
9.8868
Janus Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
04.12.25
IE00BN4GXM70
31,280.00
SEK
0
3,105,139.21
99.2692