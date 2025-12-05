Datum der Anmeldung:
02.12.2025
Aktenzeichen:
B1-172/25
Unternehmen:
Franchise Equity Partners, LP (Vereinigte Staaten)/ Erwerb sämtlicher Anteile an der IMO Car Wash Group Limited (Vereinigtes Königreich)
Produktmärkte:
Erbringung von Autowaschdienstleistungen
