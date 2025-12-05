Datum der Anmeldung:
01.12.2025
Aktenzeichen:
B3-121/25
Unternehmen:
CIR S.p.A. Compagnie Industriali Riunite, Mailand/Italien (Fratelli di Benedetti-Gruppe); Erwerb der restlichen Anteile an der und alleiniger Kontrolle über die KOS S.p.A., Mailand/Italien;
Produktmärkte:
Betrieb von Alten- und Pflegeheimen Seniorenwohnen
