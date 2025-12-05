Für Oktober gab des Statistische Bundesamt heute morgen interessante vorläufige Zahlen bekannt: Demnach kletterte der Ordereingang bei den Verarbeitern hierzulande um 1,5 % gegenüber dem September und fiel um 0,7 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. In der weniger volatilen Dreimonatssicht kamen von August bis Oktober -0,5 % gegenüber den drei Monaten zuvor heraus. Dass die Ergebnisse positiv aussehen, ist nicht zuletzt dem Sonstigen Fahrzeugbau zu verdanken, dessen Neu-Bestellungen aufgrund eines Großauftrags um 87,1 % gegenüber dem September stiegen. Positiv zudem ein 11,9-%-Zuwachs in der Metallerzeugung. Dagegen verbuchte die Herstellung von elektrischen Ausrüstungen ein Auftrags-Minus von 16,2 %. Überdies: Während die Neu-Orders aus dem Ausland im Oktober um 4 % im Vergleich zum September sanken, gewannen die Inlands-Orders 9,9 % hinzu.



