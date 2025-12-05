Nürnberg (ots) -Die Vorweihnachtszeit ist in vollem Gange und passend dazu lässt NORMA die Weihnachts- und Preisglocken läuten: Der Lebensmittel-Discounter senkt ab sofort die Preise auf beliebte Süßwaren wie Stollen, Baumkuchen und Dominosteine - damit Verbraucherinnen und Verbraucher nicht nur glücklich und geschmackvoll in den Dezember starten, sondern dabei auch richtig Geld sparen. Preis-Highlight ist der Mini Stollen 200 Gramm von der Eigenmarke GOLDORA, der ab sofort statt 1,79 Euro nur noch 1,59 Euro kostet. Eine Ersparnis von mehr als 11 Prozent. Wer sich jetzt also schon kulinarisch voll auf Heiligabend einstellen will, geht am besten direkt zu NORMA.Kein Wunder, dass NORMA mit einem Preisnachlass in den Dezember startet! Der Lebensmittel-Händler hat im Jahr 2025 konsequent die Preise auf Grundnahrungsmittel und weitere Lebensmittel gesenkt und die Vorteile immer direkt an Kundinnen und Kunden weitergegeben. Damit wird das Nürnberger Unternehmen seinem Motto "Mehr fürs Geld" also auch in der Vorweihnachtszeit weiterhin gerecht und legt den Verbraucherinnen und Verbrauchern Geschenke unter den Baum. Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):GOLDORA Dominosteine Weiß 250 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,69 EURGOLDORA Dominosteine Vollmilch 250 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,69 EURGOLDORA Dominosteine Zartbitter 250 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,69 EURGOLDORA Baumkuchen 300 gBislang: 4,99 EURJetzt: 4,49 EURGOLDORA Baumkuchenspitzen 150 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,69 EURGOLDORA Mini Stollen 200 gBislang: 1,79 EURJetzt: 1,59 EURARDILLA Sultaninen 250 gBislang: 1,39 EURJetzt: 1,29 EURDR. QUENDT Dresdner Christstollen 1.000 gBislang: 9,99 EURJetzt: 8,99 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6172967