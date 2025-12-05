Königs Wusterhausen (ots) -Die SuperVista AG mit Sitz in Königs Wusterhausen geht mit seinem Unternehmen brillen.de neue Wege, um dem Fachkräftemangel in der Augenoptikbranche entgegen zu wirken: seit Anfang diesen Jahres wirbt brillen.de in Indien ausgebildete Optometristinnen und Optometristen an und bereitet die geeigneten Bewerber dann in einer eigens dafür gegründeten Akademie auf ihre Arbeit in den rund 550 brillen.de Showrooms in Deutschland vor.In der SuperVista Akademie im Südwestindischen Kochi lernen die zukünftigen Mitarbeiter intensiv Deutsch durch eine ehemalige Lehrkraft des lokalen Goethe-Instituts und erhalten zudem Fachunterricht im Bereich Kundenberatung und Augenoptik. Außerdem wurde ein klassischer brillen.de-Showroom nachgebaut, um den zukünftigen Arbeitsalltag in Deutschland unter realistischen Bedingungen zu trainieren. SuperVista trägt während der sechsmonatigen Schulung sämtliche Kosten für Weiterbildung, Wohnung und Visum.Volker Grahl, Vorstand brillen.de: "Wie in vielen Branchen in Deutschland, mangelt es auch in der Augenoptik massiv an Fachkräften. Bei unserer Suche nach einer Alternative sind wir auf Indien gestoßen, denn hier erhalten Optometristen eine besonders gute augenoptische Ausbildung, die ein vierjähriges Hochschulstudium sowie ein einjähriges praxisbezogenes Praktikum umfasst. Solche Mitarbeiter sind ein großer Gewinn für unser Unternehmen. Und das Projekt entwickelt sich sehr gut: Wir haben bereits über 200 Bewerbungsgespräche geführt und freuen uns darauf, mindestens 100 indische Optikerinnen und Optiker auf ihre Arbeit bei brillen.de in Deutschland vorzubereiten."Über die SuperVista AG:Die SuperVista AG ist mit der Marke brillen.de bekannt für die Produktion und den Verkauf von Gleitsicht- und Einstärkenbrillen in hoher Qualität zu niedrigen Preisen. Aktuell betreibt das Unternehmen über 1.200 Stores im In-und Ausland sowohl als eigene Filialen, mit Partneroptikern oder durch Franchisenehmer. Allein in Deutschland gibt es über 550 brillen.de-Showrooms.Pressekontakt:SuperVista AG, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitJulia AbachE-Mail: j.abach@supervista.deOriginal-Content von: SuperVista AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121149/6172960