Freundlicher Handelsstart: Fokus auf Makro-Daten und Unternehmensnews

Der DAX eröffnet den Handel mit leichtem Rückenwind, getragen von einer insgesamt freundlichen Stimmung an den US-Märkten, deren Indikationen ebenfalls positive Vorzeichen zeigen. Während die Wall Street auf eine Erholung zum Wochenausklang setzt, präsentiert sich der Nikkei in Tokio dagegen verhalten und notiert leicht im Minus.

Makroökonomischer Überblick: Frische Daten aus Deutschland sorgen für Zuversicht: Die Auftragseingänge in der Industrie legten im Oktober um 1,5 % zu und übertrafen damit die Prognosen deutlich. Treiber waren vor allem Großaufträge im Transportsektor, während die Nachfrage aus dem Ausland schwächer ausfiel. Am Nachmittag richtet sich der Fokus auf Nordamerika: In Kanada wird die Arbeitslosenquote für November veröffentlicht. In den USA wird das vorläufige Verbrauchervertrauen der Universität Michigan für Dezember veröffentlicht, das leicht über dem Vormonat erwartet wird, aber weiterhin auf niedrigem Niveau liegt. Im Fokus: Swiss Re zeigt sich vorbörslich schwächer. Der Rückversicherer kündigte ehrgeizige Ziele an: Für 2026 wird ein Gewinn von 4,5 Mrd. US-Dollar angepeilt, begleitet von einer jährlichen Dividendensteigerung von mindestens sieben Prozent und einem Aktienrückkaufprogramm ab 2026. Belastungen von rund 250 Mio. US-Dollar durch die Sanierung des Lebens- und Krankengeschäfts im vierten Quartal dämpfen jedoch die Stimmung. Netflix steht ebenfalls im Rampenlicht. Der Streamingriese befindet sich in exklusiven Gesprächen zur Übernahme von Warner Bros. Discovery. Das Gebot soll überwiegend in bar erfolgen und könnte die Medienlandschaft grundlegend verändern, indem Netflix seine Position durch die Integration von HBO Max weiter ausbaut. Marktteilnehmer bewerten den Schritt als strategisch, doch regulatorische Hürden könnten ein Risiko darstellen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX/X-DAX Bear UG2LDC 16,93 25657,942511 Punkte 13,86 Open End DAX Bull UG5B2H 13,06 22679,695142 Punkte 18,89 Open End DAX Bear UG2AV4 13,09 25260,177978 Punkte 17,85 Open End Silber Bull UN23R2 6,13 51,140839 USD 8,25 Open End DAX Bear UG2ZSN 25,26 26464,925867 Punkte 9,41 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.12.2025; 09:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Dell Technologies Inc. Call UG9MLT 2,20 130,00 USD 3,55 17.06.2026 DAX Put UG2DSC 7,23 24000,00 Punkte 15,3 20.03.2026 Broadcom Inc. Call UG2W8T 5,36 330,00 USD 4,86 14.01.2026 Robinhood Markets Inc. Call UG6KRK 25,18 120,00 USD 3,36 18.03.2026 Meta Platforms Inc. Call UG2BMQ 10,50 660,00 USD 3,33 13.01.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.12.2025; 09:25 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Intel Corp. Long HD7RJJ 7,13 30,382867 USD 4 Open End L'Oréal S.A. Long HC19QY 6,40 245,920192 EUR 3 Open End SAP SE Long UG9R8M 2,48 189,168114 EUR 10 Open End PayPal Holdings Inc. Long UG4XPG 7,30 41,164744 USD 3 Open End DocuSign Inc. Long UG773V 1,74 56,894212 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.12.2025; 09:25 Uhr;

