Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc (DIGE LN) Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s) 05-Dec-2025 / 09:09 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc DEALING DATE: 04-Dec-2025 NAV PER SHARE: USD: 20.3988 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 7415031 CODE: DIGE LN ISIN: LU2023678878 =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- ISIN: LU2023678878 Category Code: NAV TIDM: DIGE LN LEI Code: 213800T5UFKM1F6WPD72 Sequence No.: 410491 EQS News ID: 2240980 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
December 05, 2025
