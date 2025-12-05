Anzeige
05.12.2025 09:45 Uhr
Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s)

Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc (ELLE LN) 
Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s) 
05-Dec-2025 / 09:10 CET/CEST 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
 
=--------------------------------------------------------------------- 
Net Asset Value(s) 
FUND: Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc 
 
DEALING DATE: 04-Dec-2025 
 
NAV PER SHARE: USD: 18.9711 
 
NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 2881200 
 
CODE: ELLE LN 
 
ISIN: LU1691909508 
 
=--------------------------------------------------------------------- 
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
=--------------------------------------------------------------------- 
ISIN:     LU1691909508 
Category Code: NAV 
TIDM:     ELLE LN 
LEI Code:   213800EGF3QX5VPK3Z27 
Sequence No.: 410503 
EQS News ID:  2241004 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2241004&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 03:10 ET (08:10 GMT)

© 2025 Dow Jones News
