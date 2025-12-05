© Foto: Bildagentur-online/Ohde - picture alliance

Mit dem nahenden Fed-Zinsentscheid steht Bitcoin vor einer Marktphase, in der ein Ausbruch aus der engen Spanne einen explosiven Liquidationsschub auslösen könnte.Im Krypto-Markt herrscht nur wenige Tage vor dem anstehenden US-Zinsentscheid der Federal Reserve höchste Nervosität. Bitcoin pendelt in einer engen Spanne - ein Setup, das sowohl Bullen als auch Bären teuer zu stehen kommen könnte. Laut Marktdaten stehen mehr als 6 Milliarden US-Dollar an gehebelten Positionen auf der Kippe, wenn der Kurs die aktuelle Range verlässt. Short-Cluster bei 96.250 US-Dollar, Long-Risiko bei 89.209 US-Dollar Daten von CoinGlass zeigen, dass rund 3 Milliarden US-Dollar an Short-Positionen liquidiert …