Itzehoe (ots) -Einen "Herbst der Reformen" hatte Bundeskanzler Friedrich Merz im Sommer angekündigt. Zu sehen ist davon bisher wenig, stellt Jörg Wiechmann fest. Dennoch hat der Geschäftsführer beim Itzehoer Aktien Club (IAC) für Anleger eine gute Nachricht: Ihren eigenen Herbst der Reformen haben sie selbst in der Hand.Die Weltwirtschaft wächst seit 2019 jährlich im Schnitt um rund drei Prozent, Deutschland dagegen stagniert. "Keinem anderen großen Industrieland ist es in Sachen Wirtschafts- und Wohlstandswachstum in den vergangenen sechs Jahren schlechter ergangen als der Bundesrepublik", sagt Jörg Wiechmann. Damit schwinde auch das politische Gewicht.Umso größer seien die Erwartungen an ein beherztes Umsteuern der Berliner Regierung, doch der angekündigte "Herbst der Reformen" drohe in einen weiteren "Winter des Stillstands" überzugehen, kritisiert der IAC-Geschäftsführer. Die Wirtschaft ziehe bereits Konsequenzen: Zwei von drei Industriefirmen wollten Produktion verlagern, jede fünfte Firma produziere schon nicht mehr in Deutschland, zitiert er den Bundesverband der Industrie.Als Bürger hingegen fühle man sich der Situation machtlos ausgeliefert, sei es aber nicht, sagt Jörg Wiechmann. Denn wer vom Wohlstandswachstum der Welt profitieren wolle, lasse sein Geld dort arbeiten, wo es daran teilhabe: in internationalen Qualitätsaktien von Lebensmittelkonzernen wie Coca-Cola oder Unilever, von Pharmariesen wie Novartis oder Johnson & Johnson und von globalen Technologie-Konzernen wie Microsoft, Apple, Amazon oder Alphabet.Sein Fazit: Ob Deutschland endlich den Reformstau löse oder weitere Jahre stagniere, die Welt wachse weiter. Es gelte, das eigene Depot darauf auszurichten - dann seien die Nachrichten über heimischen Reformstau und Wohlstandsverlust leichter erträglich.Pressekontakt:Nils PetersenFondsmanagerTel: +49 4821 6793-36Fax: +49 4821 6793-19E-Mail: petersen@iac.deDruckfähige Bilder finden Sie unter:www.iac.de/aktienclub/main/index.php?id=fotosAnmeldung zu unserem monatlichen Newsletter unter:www.iac.de/newsletter_otsOriginal-Content von: Itzehoer Aktien Club GbR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118553/6172982