Hamburg/Ahrensburg (ots) -Die JOB Group freut sich bekanntzugeben, dass die LG Electronics Deutschland GmbH im Rahmen der VdS-BrandSchutzTage in Köln offiziell das Zertifikat zur Anerkennung ihrer Produkte gemäß der VdS 6024 Leitlinie erhalten hat. Die feierliche Übergabe erfolgte auf der Bühne des VdS Zukunftsforums vor Fachpublikum aus Brandschutz, Industrie und Sicherheitswirtschaft.Die Zertifizierung nach VdS 6024 zeichnet technische Lösungen aus, die einen wirksamen Brandschutz zweier Brandszenarien ermöglichen. Betrachtet werden ein möglicher Brand von außen und ein Brand von Innen. LG setzt für das Risiko eines Brandes durch Elektrizität (von Innen) auf die von JOB entwickelte E-Bulb (auch der kleinste Feuerlöscher der Welt genannt), die direkt in die Gerätearchitektur integriert wird. Die E-Bulb erkennt entstehende Brände frühzeitig und löscht diese zuverlässig und rückstandsfrei - unmittelbar an der potenziellen Brandquelle wie einem Netzteil."Wir sind stolz darauf, dass unsere E-Bulb maßgeblich zur Anerkennung der LG-Produkte gemäß VdS-Richtlinie 6024 beigetragen hat", sagt Markus Fiebig, Vertriebsleiter Löschprodukte bei JOB. "Diese Zertifizierung bestätigt nicht nur die hohe Wirksamkeit unseres kleinsten Feuerlöschers der Welt, sondern zeigt auch, wie wichtig geräteintegrierter Brandschutz im Zuge fortschreitender Digitalisierung ist. Er schafft Sicherheit in sensiblen Anwendungen und ermöglicht zugleich die Installation innovativer und digitaler Lösungen in Flucht- & Rettungswegen."Die E-Bulb von JOB ist eine kompakte, autarke und wartungsfreie Löschlösung für elektrische Geräte und insbesondere Netzteile. Sie wurde basierend auf der milliardenfach bewährten Sprinklerglastechnologie entwickelt und beinhaltet ein ungiftiges, nicht-leitendes Löschmittel. Bei Erreichen einer definierten Auslösetemperatur zerspringt das Glasfass, das Löschmittel löscht das Feuer und verhindert durch Stromunterbrechung die Widerentzündung.Die Anerkennung durch die VdS Schadenverhütung zählt zu den bedeutendsten Qualitätsnachweisen in der Brandschutz- und Sicherheitsbranche. Mit der Zertifizierung nach VdS 6024 setzt LG ein starkes Zeichen für Sicherheit, Verantwortung und innovative Produktent-wicklung - unterstützt durch die bewährte Brandschutztechnologie von JOB.Über JOBDie JOB Gruppe mit Sitz in Ahrensburg ist ein international tätiges Unternehmen und einer der führenden Hersteller innovativer Brandschutzlösungen. Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Glasampullen und thermischen Auslösetechnologien liefert JOB weltweit Komponenten für Sprinkler und ist Innovator im geräteintegrierten Brandschutz.Pressekontakt:Isabelle RöhrKurt-Fischer-Str. 3022926 AhrensburgT +49 4102 - 2114-0E Isabelle.Roehr@job-group.comOriginal-Content von: JOB Gruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150657/6172984