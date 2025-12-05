Berlin (ots) -Große Freude in Baden-Württemberg: Melanie Timm aus Weingarten hat beim diesjährigen Licht-Sicht-Test den Hauptpreis gewonnen - einen nagelneuen Kia EV3. Wie Millionen andere Autofahrerinnen und Autofahrer ließ die Erzieherin im Oktober die Beleuchtung ihres Fahrzeugs prüfen und nahm an dem jährlichen Gewinnspiel teil. Jetzt übergab ihr das Kia Autohaus Frascoia in Kappelrodeck ihr neues Fahrzeug - ein Moment, der Timm sichtlich strahlen ließ."Ein unglaubliches Gefühl - ich kann es kaum erwarten, mit diesem tollen Auto loszufahren", sagte Melanie Timm bei der gestrigen Übergabe des Fahrzeugs. "Der Licht-Sicht-Test ist eine wertvolle Aktion des Kraftfahrzeuggewerbes und der Verkehrswacht. Gerade in der dunklen Jahreszeit entscheidet eine einwandfreie Beleuchtung über Sicherheit im Straßenverkehr. Deshalb kann ich nur empfehlen, Scheinwerfer und Leuchten regelmäßig überprüfen zu lassen." Harald Timm, ihr Lebenspartner, nimmt schon seit über zwanzig Jahren regelmäßig am Licht-Sicht-Test teil und ist selbst überzeugter Fan eines Elektrofahrzeugs."Der Licht-Sicht-Test ist längst mehr als eine Routinekontrolle - er rettet im wörtlichen Sinne Leben", betont Jürgen Hasler, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK). "Mit dem Gewinnspiel und den begleitenden Aktionen motivieren wir Autofahrerinnen und Autofahrer, ihre Scheinwerfer regelmäßig zu prüfen, um so die Sicherheit auf unseren Straßen zu erhöhen. Erstmalig haben wir als Hauptgewinn ein vollelektrisches Fahrzeug verlost. Besonders freut es uns daher, dass eine Familie mit Kindern in den Genuss der modernen Elektromobilität kommt."Auch Kia Deutschland zeigt sich begeistert über die Partnerschaft. "Wir freuen uns sehr, die größte Verkehrssicherheitsaktion Deutschlands erstmals zu unterstützen", betont Martin Stier, Director Product Management & Marketing bei Kia Deutschland. "Frau Timm fährt nun mit modernsten LED-Scheinwerfern samt Tagfahrlicht - das erhöht Sicht und Sicherheit spürbar."Der Kia EV3 wird Frau Timm im Rahmen des Automietservices "Kia Drive" für eine Mietdauer von zwölf Monaten zur Verfügung gestellt. Dabei werden sämtliche Mietkosten sowie der Wechsel von Winter- auf Sommerbereifung von Kia Deutschland übernommen.Das Gewinnspiel setzt einen zusätzlichen Anreiz, am Licht-Sicht-Test teilzunehmen: Neben dem Kia EV3 GT Line wurden in diesem Jahr 75 Jahresabos der Auto Bild verlost, die im Aktionsmonat Oktober umfassend über Licht, Sicht und Sicherheit informiert hat. Zudem gab es fünf Fahrsicherheitstrainings der Deutschen Verkehrswacht (DVW) sowie 20 LED-Nachrüst-Sets von OSRAM zu gewinnen.Beim Licht-Sicht-Test 2025 hatte gut jeder vierte Pkw (27,8 %) Mängel an der Beleuchtung (Vorjahr 25,3 %). Bei den Nutzfahrzeugen waren es 32,1 % (Vorjahr 33,1 %). Dies zeigt eine Auswertung der Statistik von ZDK und DVW. Insgesamt wurden im Oktober mehr als 2,5 Mio. Prüfplaketten an Autofahrerinnen und Autofahrer für erfolgreich bestandene Licht-Sicht-Testprüfungen vergeben.Den Licht-Test gibt es seit 1956, gemeinsam organisiert von ZDK und DVW. Partner beim in diesem Jahr umfassenderen Licht-Sicht-Test waren Kia Deutschland, OSRAM, die Nürnberger Versicherung, AUTO BILD und Hella Gutmann.Pressekontakt:Andreas Cremer, PressesprecherTel.: 0173/6400542E-Mail: cremer@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: ZDK Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7865/6173014