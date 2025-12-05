Meta AI bekommt neue Funktionen in Whatsapp. Die Künstliche Intelligenz kann Nutzer:innen künftig dabei helfen, Statusbilder vor dem Posten umfassend zu bearbeiten. Was möglich ist und warum ihr euch noch auf das Feature gedulden müsst. Der Facebook-Konzern Meta befindet sich aktuell wegen seiner KI in widrigen Umständen. Die EU-Kommission hat eine Kartelluntersuchung angekündigt, die zeigen soll, ob Meta AI in Whatsapp gegen die Wettbewerbsregeln ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n