Köln (ots) -- 944 von 1000 Punkten, Urteil "sehr gut"- Beste Festnetzqualität im Testfeld aller Anbieter- "Überragende" Telefonie, sehr gute Stabilität und VerfügbarkeitDie Plusnet GmbH, ein deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf Geschäftskunden, gehört auch 2025 zur Spitzengruppe im Cloud-PBX-Markt: Im aktuellen Vergleichstest der Fachzeitschrift connect professional erreicht die virtuelle Telefonanlage "Tengo Centraflex" 944 von 1000 möglichen Punkten, erhält das Gesamturteil "sehr gut" und belegt Platz drei unter zehn getesteten Anbietern. Im Teilbereich Festnetztelefonie erzielt Plusnet laut Test die besten Ergebnisse im gesamten Feld.Der jährlich von connect professional gemeinsam mit dem Netztest-Spezialisten zafaco durchgeführte Benchmark gilt als einer der anspruchsvollsten Qualitätsvergleiche für Cloud-Telefonanlagen im deutschen Markt. Getestet werden unter realitätsnahen Bedingungen unter anderem Sprachqualität, Verbindungsaufbauzeiten, Fehlerraten sowie die Stabilität und Verfügbarkeit der Lösungen - sowohl innerhalb der jeweiligen Cloud-PBX als auch bei Verbindungen ins klassische Festnetz, zu Mobilfunkanschlüssen und zu anderen Cloud-PBX-Anbietern. Insgesamt flossen dafür in diesem Jahr rund 500.000 Messungen in die Bewertung ein.Plusnet überzeugt dabei vor allem bei Verbindungen ins konventionelle Festnetz: In dieser Disziplin liefert Tengo Centraflex laut connect die besten Messergebnisse im Testfeld. Auch die Qualität interner Verbindungen innerhalb der Plusnet-Cloud-PBX sowie Gespräche in die deutschen Mobilfunknetze werden mit Bestnoten bewertet und tragen dazu bei, dass Plusnet in der Kategorie Telefonie zur Spitzengruppe gehört. Die Verfügbarkeit der Lösung wird im Test als "sehr gut" eingestuft.Für Geschäftskunden bedeutet das Testergebnis eine klare Bestätigung, dass Plusnet bei cloudbasierter Telefonie ein leistungsfähiger Anbieter mit hoher Sprachqualität, geringen Fehlerraten und stabilen Verbindungen ist - insbesondere dann, wenn klassische Festnetzgespräche und gemischte Kommunikationsszenarien aus Büro- und Homeoffice-Standorten gefragt sind.Die getestete Lösung "Tengo Centraflex" basiert auf der eigenen bundesweiten Netzinfrastruktur von Plusnet und nutzt das IP/MPLS-Backbone des Unternehmens. Dadurch kann Plusnet auf den eigenen Leitungen definierte Qualitätsparameter sicherstellen. Tengo Centraflex lässt sich unter anderem in Collaboration-Umgebungen wie Microsoft Teams sowie in gängige CRM- und ERP-Systeme integrieren und steht auch als White-Label-Lösung für Partner zur Verfügung.Der vollständige Testbericht ist in der Ausgabe 12/2025 der connect professional erschienen.Über PlusnetDie Plusnet GmbH, eine Tochtergesellschaft der EnBW, ist ein deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf Geschäftskunden. Plusnet betreibt eine eigene, bundesweite Netzinfrastruktur und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb unterschiedlicher Breitband-Technologien. Auf Basis ihres umfassenden Know-hows stellt die Plusnet Gruppe mehr als 40.000 Geschäftskunden jeder Größenordnung zuverlässige und hochsichere Sprach- und Datendienste zur Verfügung. Darüber hinaus agiert Plusnet als Vermittler zukunftssicherer Netze: Über die bundesweite offene Connectivity-Handelsplattform Netbridge können Partner eigene Glasfasernetze bzw. andere Infrastrukturen besser auslasten oder zusätzliche Reichweite für eigene Services gewinnen. Das Unternehmen mit Sitz in Köln beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt zehn deutschen Standorten.Pressekontakt:Dennis KnakeUnternehmenskommunikationPlusnet GmbHRudi-Conin-Str. 5a50829 Kölnpresse@plusnet.dehttps://www.plusnet.deOriginal-Content von: Plusnet, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168000/6173026