Ist en Skiunfall auf einer Firmenreise ein Arbeitsunfall oder Freizeitrisiko? Ein Geschäftsführer stürzte bei einer viertägigen Skitour in Österreich, doch die Unfallversicherung wollte dafür nicht aufkommen. Das Sozialgericht Hannover entschied: Nicht jeder Sturz zählt als Arbeitsunfall. Skifahren als Kundenevent ist in der Geschäftswelt keine Seltenheit. Doch natürlich kann dabei auch etwas passieren, etwa ein schmerzhafter Sturz auf der Piste. Dieser ist nicht gleichzeitig ein Arbeitsunfall. ...

