Das Personalkarussell in der Chefetage von Apple dreht sich weiter. Der Tech-Konzern kündigte am Donnerstagabend an, dass zwei weitere hochrangige Führungskräfte das Unternehmen verlassen werden. Die Nachfolge ist bereits geregelt. Dabei soll es auch Anpassungen an der Organisationsstruktur der Führungsebene geben.Kate Adams, seit 2017 General Counsel von Apple, wird laut einer Mitteilung des Unternehmens Ende 2026 in den Ruhestand gehen. Lisa Jackson, Vice President für Umwelt, Politik und soziale ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.