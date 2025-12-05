EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Brenntag SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Brenntag SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort: https://corporate.brenntag.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen-and-events/finanzpublikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort: https://corporate.brenntag.com/en/investor-relations/publications-and-events/financial-publications/
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://corporate.brenntag.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen-and-events/finanzpublikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://corporate.brenntag.com/en/investor-relations/publications-and-events/financial-publications/
