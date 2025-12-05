Schladming (ots) -BALD GEHT'S LOS: Zum Ski Opening-Auftakt präsentiert die Leutgeb Entertainment Group im Rahmen einer Pressekonferenz ein neues, spektakuläres Projekt 2026 - seien Sie via Livestream dabei!5. DEZEMBER 2025 · 12:00 UHRLink zum Livestream:https://vimeo.com/event/5555120Zum Auftakt der Backstreet-Boys-Shows lädt Veranstalter Klaus Leutgeb zu einer Pressekonferenz, um den nächsten WOW-MOMENT und ein neues PROJEKT für 2026 zu verkünden.Die Details werden um Punkt 12:00 Uhr in Schladming präsentiert. Sie können via Livestream dabei sein und erhalten alle Infos aus erster Hand!Klicken Sie einfach auf den Link zum Livestream und schon sind sie dabei!SKI-OPENING SCHLADMING-DACHSTEINRECAPDie Sensation ist perfekt! Das Ski-Opening Schladming-Dachstein 2025 wird zum größten Konzertwochenende der Geschichte im Schladminger Planai Stadion. An drei ausverkauften Abenden werden sich 50.000 Besucher:innen versammeln, um am 5., 6. und 7. Dezember die legendären Backstreet Boys live zu erleben. Der Ticket-Run bei Verkaufsstart war gewaltig und schon nach wenigen Stunden war die erste Show ausverkauft - Klaus Leutgeb gelang es, die Backstreet Boys folglich für zwei weitere Konzerte zu engagieren - ein Winter-Highlight für Fans aus ganz Europa!Presseordner Ski-Opening: https://www.dropbox.com/scl/fo/d3ts2wdanhhmzkaqpwuu2/APso5xBsrR87SW4LDVlpog8?rlkey=rzkprc9w50qpzi7okbfahwcx9&dl=0Alle Infos: https://skiopeningschladming.com/Pressekontakt:Leutgeb EntertainmentKerstin PröllTelefon: 00436646441397Original-Content von: Leutgeb Entertainment Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129052/6173081