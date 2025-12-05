Ein erneuter Ausfall beim Web-Dienstleiter Cloudflare hat am Freitag erneut dafür gesorgt, dass weltweit tausende Webseiten nicht mehr erreichbar waren. Es ist schon der dritte große Incident binnen weniger Wochen. Die Aktie stürzt ab. Cloudflare Screen am 5.12.2025 10.10 Uhr: Tausende Webseiten weltweit sind am Freitagvormittag (MEZ) wegen eines Ausfalls beim Sicherheitssoftware-Dienstleiter Cloudfare nicht mehr erreichbar. Cloudflare wird ...

