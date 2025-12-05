Ein Forscherteam hat ein KI-Werkzeug namens "CellWhisperer" entwickelt, das komplexe genetische Daten in natürlicher Sprache zugänglich macht. Das soll Biolog:innen den direkten Austausch mit Zellen und Gewebe ermöglichen. Für Christoph Bock ist die Molekularbiologie ein ganz besonderer Datenschatz: Forscher:innen können einzelne Zellen aus Geweben isolieren und ihre Genaktivität dank einer Technologie namens Single-Cell-Sequenzierung bis ins kleinste ...

