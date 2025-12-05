Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Seit Ende November ist eine neue Anleihe (ISIN DE000A3H2564/ WKN A3H256) des Landes Baden-Württemberg handelbar, so die Börse Stuttgart.Die Mindestzeichnung liege bei 1.000 Euro, das Volumen betrage bis zu 1 Milliarde Euro. Die Laufzeit ende am 26. November 2032. Die erste jährliche Zinszahlung erfolge im November 2026, der Kupon betrage 2,750%. Ein Rückzahlungs- oder Kündigungsrecht vor Laufzeitende bestehe nicht. Mit einem Kurs von 99,78% (Stichtag: 3. Dezember 2025) betrage die Rendite bis Fälligkeit rund 2,79%. Die Ratingagentur Standard & Poor's bewerte die Solvenz von Baden-Württemberg mit AA+. Da sämtliche Zahlungen in Euro abgewickelt würden, bestehe für Euro-Investoren kein Wechselkursrisiko. (Bonds weekly Ausgabe vom 04.12.2025) (05.12.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de