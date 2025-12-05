Hamburg (ots) -Diese Sendung ist für viele Familien eine feste Größe im TV-Programm: Am morgigen Samstagabend, 6. Dezember 2025, geht es ab 20:15 Uhr zum 25. Mal bei der großen Live-Spendenshow "Ein Herz für Kinder" im ZDF wieder um die Jüngsten. 2001 hatte das ZDF erstmals die TV-Gala gezeigt.Johannes B. Kerner moderiert die Jubiläumssendung und wird gemeinsam mit mehr als 80 prominenten Gästen nationale sowie internationale Hilfsprojekte vorstellen und Spenden für Kinder in Not an den Telefonen persönlich entgegennehmen, darunter u.a. Moderatorin Dunja Hayali, Eiskunstlauf-Olympiasiegerin Katarina Witt, Schauspieler wie Uschi Glas, Simone Thomalla, Luna Schweiger sowie Wilson Gonzales Ochsenknecht, außerdem Social Media-Stars wie twenty4tim, Noel Robinson und Nadine Breaty.Aus der Politik unterstützen Bundesaußenminister Johann Wadephul, Bundesfinanzminister und Vize-Kanzler Lars Klingbeil, Bundesfamilienministerin Karin Prien sowie die Ministerpräsidenten Manuela Schwesig (Mecklenburg-Vorpommern), Hendrik Wüst (NRW) und Anke Rehlinger (Saarland) die große Spendensammlung.Und auch in diesem Jahr wird "Ein Herz für Kinder" wieder musikalische Highlights präsentieren: Auftritte gibt es u. a. von Stars wie Andrea Berg, Sarah Connor, Roland Kaiser, Santiano und Lang Lang. Und die Ehrlich Brothers werden in der Sendung das Publikum im Studio und vor den Bildschirmen verzaubern. Ein Abend voller Emotionen, die die Vorweihnachtszeit so bedeutsam insbesondere für die Kinder machen.Spendenhotline 01802 - 10 10 10Die Spenden-Hotline zur TV-Gala ist unter 01802 - 10 10 10 (sechs Cent pro Anruf aus allen deutschen Netzen) erreichbar. Außerdem kann online über die "Ein Herz für Kinder"-Homepage www.ehfk.de gespendet werden (PayPal, Kredit- oder Debitkarte), direkt via PayPal unter www.paypal.me/einherzfuerkinder (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.paypal.me%2Feinherzfuerkinder&data=05%7C02%7Cchristian.senft%40axelspringer.com%7C83586c7c6bbe4ebdc24d08de33451613%7Ca1e7a36c6a4847689d653f679c0f3b12%7C0%7C0%7C639004568985178524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=OKdz%2FSYswZv%2FupvFrljZ9j0%2B0tcrgNwpemspF7DMNqI%3D&reserved=0) oder per Überweisung an BILD hilft e.V. Ein Herz für Kinder, IBAN: DE60 2007 0000 0067 6767 00, BIC: DEUTDEHH.Das Besondere: Jeder Cent der Spenden kommt direkt und ohne Abzüge bei bedürftigen und in Not geratenen Kindern an, da Personal- und Verwaltungskosten von Axel Springer übernommen werden. Zudem ist die BILD-Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" Mitglied im Deutschen Spendenrat e.V. und durch das DZI-Spendensiegel zertifiziert.ehfk: Backstage-Show ab 16:30 live vorab mit Twenty4Tim bei BILD.deExklusive Einblicke hinter die Kulissen der großen Spendenaktion gewährt Sänger und Content Creator Twenty4Tim mit BILD-Moderatorin Céline Behringer schon ab 16.30 Uhr bei der "Ein Herz für Kinder"-Backstage-Show von BILD. Bei ihnen auf dem Roten Sofa sind u. a. die Social Media-Stars Noel Robinson und Nadine Breaty, die Schauspielerin Ronja Forcher sowie Autorin Sally Özcan. Anschließend begleitet BILD ab 18 Uhr die Stars am Roten Teppich. Die Shows werden live bei BILD.de gestreamt.Über BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder"Die international tätige Kinderhilfsorganisation "Ein Herz für Kinder" wurde vor 47 Jahren von Verleger Axel Springer in Hamburg initiiert. Wenig später klebten die bekannten Herz-Sticker millionenfach auf deutschen Autos, die bis heute viele kennen. Seitdem unterstützt BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" nicht nur die ganz großen Organisationen, sondern hilft auch kleinen Vereinen und sogar einzelnen Familien. Bislang wurden rund 545 Millionen Euro an die BILD-Hilfsorganisation gespendet, sodass diese mehr als 26.000 Projekte fördern konnte. Allein im Jahr 2024 wurde 714.766 bedürftigen Kindern in Deutschland und weltweit geholfen.Unter anderem fördert "Ein Herz für Kinder" medizinische Forschungsprojekte und Operationen, setzt sich für Chancengerechtigkeit und nationale Bildungsprojekte ein, finanziert den Bau und die Ausstattung von Schulen, Kitas und Kinderkliniken, ermöglicht Kindern ein gesundes Frühstück oder warmes Mittagessen und unterstützt in Kriegs- und Katastrophengebieten.Weitere Informationen finden Sie unter www.ehfk.de sowie in den sozialen Medien unter ehfk.Pressekontakt:Christian SenftDirector Communications BILD-Gruppe / PressesprecherAxel Springer SEAxel-Springer-Str. 6510888 BerlinTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.comwww.axelspringer.comwww.BILD.deOriginal-Content von: Ein Herz für Kinder, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103688/6173117