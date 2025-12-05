Neustadt an der Weinstrasse (ots) -Valle Venia präsentiert Sandgrain in Space LPS feat. LaraEin kosmisches Lied über die stille Kraft des WerdensSandgrain in Space deutet auch auf die Vision einer "stillen inneren Welt" hin, in der Klarheit und gesteigerte Wahrnehmung entsteht, wenn Turbulenzen sich auflösen. Die Stille, auf die sich der Song bezieht, ist keine Leere, sondern ein Gleichgewicht, ein Moment der Stille, in dem das Selbst sich selbst ohne Verzerrung hört. Der Song lädt die Zuhörer dazu ein, sich diese zukünftige Welt, den Einklang vorzustellen. Diese Dimension verleiht der Single eine emotionale Resonanz, die über ihre weltraumorientierten Bilder hinausgeht und sie in der universellen menschlichen Sehnsucht nach Klarheit, Erneuerung und Liebe verankert.Musikalisch verbindet die Single luftige Ambient-Texturen mit zurückhaltenden melodischen Bewegungen, die die Weite ihrer thematischen Anliegen widerspiegeln. Die Produktion beginnt mit schwebenden Tonfragmenten, die an treibende Lichtpartikel erinnern, bevor sie sich zu leuchtenden, langsam fließenden Schichten ausdehnt. Diese klanglichen Elemente erzeugen das Gefühl, durch einen endlosen Nachthimmel zu kreisen, und spiegeln die Erforschung des unendlichen inneren Raums wider, die der Song thematisiert. Das Sounddesign unterstreicht die zentrale Idee, dass die innere Welt dieselbe Unermesslichkeit, dasselbe Geheimnis und dasselbe Potenzial bergen kann wie jede kosmische Landschaft.Sandgrain in Space ist ein kontemplatives und atmosphärisches Werk innerhalb der fortlaufenden Entwicklung von LPS. Mit seiner Verschmelzung von kosmischer Symbolik, introspektiver Lyrik und Laras leuchtender Gesangsdarbietung setzt das Projekt seine Erkundung einer Kunst fort, die sich zwischen dem zutiefst Persönlichen und dem unendlich Weiten bewegt.Sandgrain in Space full video: https://youtu.be/1PTGE_TomIwMultilink Audio: https://vallevenia.lnk.to/sandgraininspace (https://youtu.be/1PTGE_TomIw)Hier ist der Link zur gesamten Website mit entsprechenden Videos und Informationen www.valle-venia.comPressekontakt:press@valle-venia.deDr. Johanna MichelOriginal-Content von: Valle Venia art & science, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61013/6173111