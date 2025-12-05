Anzeige
Mehr »
Freitag, 05.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Timing könnte nicht besser sein - Durchbruchsjahr 2026 für Myriad
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1C2GZ | ISIN: GB00B3MBS747 | Ticker-Symbol: 0OC
Tradegate
05.12.25 | 10:45
2,257 Euro
+6,41 % +0,136
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
FTSE-250
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
OCADO GROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OCADO GROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,2072,26111:02
2,2072,26111:02
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
OCADO
OCADO GROUP PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
OCADO GROUP PLC2,257+6,41 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.