EC Power und Sigenergy starten Partnerschaft für integrierte Energie- und Speicherlösungen in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden



05.12.2025 / 11:05 CET/CEST

DÜSSELDORF, 5. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Der Speicherhersteller Sigenergy und EC Power GmbH, ein führender Hersteller von Blockheizkraftwerken (BHKW), geben ihre strategische Partnerschaft bekannt. Ziel sind ganzheitlichen Energie- und Heizlösung für Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude, die das XRGI-Blockheizkraftwerk (BHKW) von EC Power mit dem modularen SigenStor- und SigenStack-Speichersystem von Sigenergy kombinieren. Die Integration von BHKW und Batteriespeicher ermöglicht es, überschüssigen Strom des XRGI effizient im SigenStor oder SigenStack zu speichern und bedarfsgerecht zu nutzen. Das Speichersystem übernimmt das zentrale Energiemanagement und bietet zusätzlich eine USV- und Notstromfunktion. Die Kombination von XRGI BHKW und SigenStor oder SigenStack gewährleistet so trotz schwankender PV-Produktion eine stabile und systemdienliche Stromversorgung von Gebäuden. Durch die Partnerschaft sind vollautomatisch aufbauende Off-Grid-Systeme für den Fall eines Brown- oder Blackoutes realisierbar, die im regulären Netzparallelbetrieb die Eigenversorgung optimieren und Betriebskosten senken. Die Kombination von modularen DC-Speichern mit PV-Anlagen und den bewährten XRGI BHKW unterstützt gleichzeitig den weiteren Ausbau der Nutzung von erneuerbaren Energien zur Stromerzeugung und trägt zum Gelingen der dezentralen Energieversorgung bei. Cord Müller, Geschäftsführer der EC Power GmbH, erklärt: "Die Kooperation mit Sigenergy bietet unseren Kunden ein integriertes Gesamtsystem aus XRGI BHKW, PV-Anlage und DC-Speicher, welches Effizienz, Versorgungssicherheit, Eigenversorgung und Wirtschaftlichkeit miteinander vereint." Sebastian Feges, Sigenergy, ergänzt: "Mit dem modularen SigenStor und SigenStack ist in Gebäuden die Strom- und Wärmeversorgung flexibel steuerbar und die Vorteile der erneuerbaren Energien lassen sich voll ausschöpfen." Die Partnerschaft bündelt die Stärken beider Unternehmen und zeigt einen praxisorientierten Ansatz für die dezentrale Energieversorgung mit BHKW und Batteriespeicher-Lösungen mit integrierte PV-Anlage. Über Sigenergy Sigenergy wurde 2022 von Branchenpionier Tony Xu gegründet und entwickelt innovative Energielösungen für Privat- und Gewerbekunden. Für private Haushalte bietet das Unternehmen den SigenStor - ein kompaktes System aus Batteriespeicher, Solarwechselrichter und E-Auto-Ladelösung. Für Gewerbe- und Industrieprojekte steht der modulare SigenStack bereit, der DC-gekoppelte Multi-Megawatt-Speicherlösungen ermöglicht. Seit 2023 ist Sigenergy in Deutschland aktiv, unterstützt durch ein starkes F&E-Team, das 50% der Belegschaft ausmacht. Über EC POWER EC POWER bietet zukunftsorientierte, effiziente und bezahlbare Lösungen für die Energieversorgung von Gebäuden und Quartieren. Mit über 25 Jahren Erfahrung und als führender Hersteller von Blockheizkraftwerken (BHKW) im Leistungsbereich von 6 bis 80 kWel kombiniert das Unternehmen heute seine innovativen XRGI-BHKW mit Wärmepumpen, Batteriespeichern, E-Ladestationen und PV-Anlagen. Energielösungen von EC POWER ermöglichen eine preiswerte, selbstbestimmte und nachhaltige Energieversorgung. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839198/image_5028451_10941210.jpg View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ec-power-und-sigenergy-starten-partnerschaft-fur-integrierte-energie--und-speicherlosungen-in-wohn--gewerbe--und-industriegebauden-302633764.html



