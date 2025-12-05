Die D-Wave Quantum-Aktie machte in den letzten drei Handelstagen einen satten Kurssprung von +34% und auch am Freitagmorgen stehen die Zeichen auf weitere Kursgewinne. Was steckt hinter dem Mega-Rebound des Quantencomputerherstellers und sollten Anleger hier mit an Bord sein? Die US-Regierung als zukünftiger Kunde Auslöser der starken Performance der D-Wave Quantum-Aktie in den letzten Tagen war die Bekanntgabe der Gründung einer neuen Geschäftseinheit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
