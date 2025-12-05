Der Stablecoin-Spezialist Circle Internet Group rückt nach schwächeren Wochen an der Börse wieder in den Fokus. Mit frischen Quartalszahlen und einer deutlichen Kurskorrektur gewinnt die Aktie an Attraktivität - genug, um die Bewertung neu zu justieren. Circle Internet Group gilt als zweitgrößter Emittent von USD-Stablecoins. Grundlage des Geschäftsmodells ist die Tokenisierung realer Währungen, hauptsächlich über den hauseigenen USD Coin. Das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de