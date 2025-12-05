Die Aktie von Newmont hat in den vergangenen Monaten eine außergewöhnliche Dynamik entwickelt und spiegelt damit nicht nur den Höhenflug des Goldpreises, sondern auch die operative Stärke des Unternehmens wider. Während viele Wettbewerber lediglich vom Metallpreis getragen wurden, zeigt Newmont, wie nachhaltiges Wachstum in einem neuen Goldzyklus aussehen kann. Ein Blick über die Zahlen hinaus Bei der Analyse von Newmont wird rasch deutlich, wie ...

