DJ Deutsche Börse verlängert Vertrag von IT-Vorstand Böhm
DOW JONES--Die Deutsche Börse bindet ihren für Informationstechnologie zuständigen Vorstand Christoph Böhm bis Oktober 2029. Wie der Konzern mitteilte, wurde das Mandat des Chief Information und Chief Operating Officers vorzeitig um drei Jahre verlängert. Er gehört dem Gremium seit November 2018 an. Sein derzeitiger Vertrag läuft noch bis Ende Oktober 2026.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/rio
(END) Dow Jones Newswires
December 05, 2025 04:39 ET (09:39 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
© 2025 Dow Jones News