Baidus Chiptochter Kunlunxin peilt einen Milliarden-Börsengang in Hongkong an. Neue Produkte, starkes Wachstum und Pekings Chipstrategie treiben das Interesse.Kunlunxin, die auf künstliche Intelligenz spezialisierte Chip-Einheit von Baidu, bereitet laut drei Insiderquellen einen Börsengang in Hongkong vor. Das Unternehmen erreichte nach einer jüngsten Finanzierungsrunde eine Bewertung von rund 21 Milliarden Yuan, was rund 2,5 Milliarden Euro entspricht. Reuters lag das entsprechende Investorenmaterial vor, doch Baidu hat die Fragen zu den Plänen nicht beantwortet. Die Regierung in Peking treibt den Aufbau eigener Halbleiter voran, seit Washington die Ausfuhr leistungsfähiger Prozessoren …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.