Unterföhring (ots) -Die neue Doppelfolge von "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" steht ganz im Zeichen überraschender Ereignisse und Entwicklungen. Folge 3 und 4 sind ab Dienstag, 9. Dezember auf Sky, WOW und linear auf Sky One zu sehen. Geprägt von den traurigen Erlebnissen der eigenen Kindheit, in der sie ohne väterliche Zuneigung aufgewachsen ist, möchte Yeliz endlich ihre eigene heile Familienwelt schaffen - und Jimi voll einbinden. Nachdem Jimi am eigenen Leib erfährt, was es heißt, eine schmerzvolle Geburt zu erleben, reift bei dem Ex-Paar der vorsichtige Wunsch nach einem Geschwisterchen für Snow! Nur ein fantasievoller Gedanke, oder tatsächlich ein ernst gemeinter Plan?In Hannover wagt Jimi ein Experiment: Um nachvollziehen zu können, wie schwierig Yeliz Schwangerschaft mit Snow damals war, soll er nun selbst in den Wehen liegen. "Meine Schwangerschaft war eine Katastrophe. Ich dachte, ich wäre in der Hölle gelandet!", erinnert sich Yeliz an die belastende Zeit zurück. Nicht genug, dass sie sich von Jimi damals viel mehr Unterstützung gewünscht hätte, nahm niemand ihre schlimme Schwangerschaftskrankheit ernst. Als Jimi dann auch noch die Beziehung beendete, war das Fass voll: Yeliz driftete in gefährliche Selbstzerstörungsgedanken! Nun soll Jimi die körperlichen Schmerzen von Yeliz von damals selbst erfahren: Mit gut dosierten Elektroschocks simuliert die Hebamme verschiedene Wehenstufen - und Jimi krümmt sich vor Schmerzen. "Es ist gut, Jimi auch mal leiden zu sehen", lacht Yeliz.Trotz der eigenen schmerzvollen Schwangerschafts-Erfahrungen schlummert in Yeliz schon länger ein neuer Kinderwunsch: "Ich hätte eigentlich gern noch ein zweites Kind". Schon immer träumt sie von einer großen Familie, doch ein weiteres Kind mit einem neuen Partner zu bekommen, scheint ihr zu kompliziert. "Dann lieber vom selben Mann, wo wir sowieso schon ein Kind haben", kann sich Yeliz tatsächlich Jimi als erneuten Erzeuger vorstellen. Auch Jimi ist nicht abgeneigt: "Ich habe Lust auf ein Geschwisterchen für Snow, am liebsten von derselben Mutter." Das Ex-Paar beschließt, einen Gynäkologen aufzusuchen, um die körperlichen Voraussetzungen zu checken - der gibt grünes Licht. Doch wie soll der Plan im Fall der Fälle in die Tat umgesetzt werden: Künstliche Befruchtung, oder etwa auf natürlichem Wege? "Miteinander schlafen wäre schon komisch", sind sich beide sicher. Und wären beide dem stressigen Alltag mit einem zweiten Kind überhaupt gewachsen? Jimi hat darüber hinaus noch ein weiteres Problem: Er möchte nicht dauerhaft in Deutschland wohnen und schon gar nicht nach Hannover ziehen. Yeliz dagegen ist sehr heimatgebunden und steht kurz davor, sich ein eigenes Haus in Hannover zu kaufen. "Ich habe hier mein Leben - dem muss er sich auch ein bisschen anpassen", will sie Jimi überzeugen. Mit Erfolg?Gut, dass bald wieder ein freudiges Ereignis ansteht: Der 4. Geburtstag von Snow und der erste, bei dem Jimi dabei sein kann. Die Planungen für den großen Kindergeburtstag laufen auf vollen Touren, doch Jimi ist schon wieder im Terminstress: Er muss am Nachmittag zu einer wichtigen TV-Produktion aufbrechen - und Yeliz ist davon gar nicht begeistert. "Die Familie und das Wohl des Kindes ist immer wichtiger!", ermahnt sie ihren Ex. Umso mehr hängt sich Jimi bei den Geburtstagsvorbereitungen voll rein: Er soll als verkleideter Spiderman die kleinen Geburtstagsgäste im Garten bespaßen. Ein voller Erfolg! Die Gästeliste ist dennoch nicht so, wie Jimi sie sich vorgestellt hat. Zwar hat Mutter Natascha sich angekündigt, doch der Rest des Ochsenknecht-Clans schafft es nicht: "Ich hätte es gut gefunden, dass alle kommen", wünscht er sich mehr Zusammenhalt, wenn es um seine Tochter geht. Mehr Zusammenhalt hätte sich Yeliz auch in ihrer eigenen Kindheit gewünscht, hatte sich ihr Vater doch nie um sie gekümmert. "Ich habe mich geritzt, Tabletten genommen", erinnert sie sich an die schlimme Zeit zurück. Ein Schicksal, dass sie ihrer Tochter unbedingt ersparen möchte.Wenig später herrscht großer Jubel: Jimi gewinnt eine große TV-Show und 100.000 Euro Preisgeld - das gleiche Format, in dem Yeliz vor zwei Jahren ebenfalls erfolgreich war. Für den schuldengeplagten 34-Jährigen ein wichtiger Schritt, seine Geldsorgen endlich loszuwerden. Doch denkt er dabei auch an Yeliz und Snow? "Es wäre schön, wenn ich für Snow das Kindergeld bekommen würde. Ich möchte, dass Jimi da einfach disziplinierter wird", weiß Yeliz, dass Jimi auch hier wieder mal einige Raten im Rückstand ist. Wird Jimi sich in Zukunft verantwortungsvoller verhalten und sein Lebemann-Image zugunsten der eigenen kleinen Familie zurückfahren können?Trailer und weitere Infos zur Serie hier- Fotos über das SkyFotoweb (Copyright Fotos: © Sky/B28)- Alle Folgen-Screener sind im Sky Media Village zu sehenB28 Produktion produzierte die vierteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland, die Bernd Schumacher entwickelt hat und als Creative Director betreut. Produzent ist Manuel Menges, Executive Producer Ralph Pauly, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.Ausstrahlungstermine:Die Sky Original Reality-Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" startete am 2. Dezember mit einer Doppelfolge auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One. Am 9. 