Potsdam (ots) -Die LBS Landesbausparkasse NordOst AG stellt frühzeitig die Weichen für ihre künftige Führung: Ab dem 1. Januar 2027 wird Sabine König den Vorstandsvorsitz übernehmen sowie Patric Karwatzki in den Vorstand aufrücken. Die 51-Jährige folgt damit auf den Vorstandsvorsitzenden Helmut Ibsch, der Ende 2026 planmäßig in den Ruhestand tritt. Die Personalentscheidungen wurden in der Aufsichtsratssitzung am 4. Dezember 2025 in Potsdam getroffen.Seit Januar 2025 ist Sabine König Vorstandsmitglied in der LBS NordOst. Sie verantwortet die Themen Digitalisierung, Organisation & IT, Bausparen und Finanzierung sowie die Interne Revision. Ehrenamtlich engagiert sie sich als Präsidentin der Europäischen Bausparkassenvereinigung und vertritt die Interessen des selbstgenutzten Wohneigentums und des Bausparwesens gegenüber der Brüsseler Politik.Sabine König startete ihre berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung zur Bankkauffrau in der Stadtsparkasse Mönchengladbach sowie einem Studium der Wirtschaftswissenschaften. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Von 2003 bis 2024 war die Dipl.-Ökonomin in verschiedenen Funktionen sowohl innerhalb der LBS-Gruppe als auch einige Jahre in der Unternehmensberatung tätig. Sie hat dadurch ein breites Erfahrungsspektrum in der Finanzdienstleistungsbranche aufgebaut.Patric Karwatzki ab dem 01.01.2027 neues Mitglied im VorstandDas Führungsteam der LBS NordOst wird ab 2027 aus Sabine König als Vorstandsvorsitzende sowie Jens Riemer und Patric Karwatzki jeweils als Mitglied des Vorstandes bestehen.Patric Karwatzki startete seine berufliche Laufbahn vor zwanzig Jahren bei der LBS Ost als Bezirksberater im Außendienst. 2011 wechselte der 45-Jährige in den LBS-Innendienst. Dort erweiterte er sein Erfahrungsspektrum in verschiedenen Funktionen, unter anderem als Leiter des Maklervertriebs und der Zentralen Kundenbetreuung. Seit 2021 führt der Prokurist den Bereich Vertriebsmanagement und gehört seit März 2023 dem erweiterten Vorstand als Generalbevollmächtigter an. Patric Karwatzki verfügt über umfangreiche Vertriebskenntnisse und freut sich darauf, die starken Ergebnisse der LBS NordOst fortzusetzen und auch neue Vertriebswege zu erschließen.Einen wichtigen Beitrag sehen Sabine König und ihre Kollegen in der Information und Beratung ihrer Kundinnen und Kunden zu Themen wie Energieeffizienz, Auswirkungen des Klimawandels und weiterer Klimafolgen."Es ist wichtig, dass mehr Menschen erfahren, wie die CO2-Bepreisung steigt oder auf welche Klimafolgen man sich einstellen muss. Nur so können Verbraucher:innen fundierte Entscheidungen treffen," so die zukünftige Vorstandsvorsitzende. Hier wird die LBS NordOst ihre Kundinnen und Kunden leistungsstark unterstützen.Pressekontakt:Sie haben Fragen? Diese beantwortet gern:LBS-Pressesprecher Holger SchrammTelefon: 0431 20000-824 / E-Mail: Holger.Schramm@lbs-nordost.deOriginal-Content von: LBS Landesbausparkasse NordOst AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171765/6173209