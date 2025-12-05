Turin/ Frankfurt am Main (ots) -Was steckt hinter "Italianità" - und warum prägt sie Italiens Einzigartigkeit? Der neue Lavazza Kalender 2026 widmet sich dieser Frage auf künstlerische Weise. Mit der 34. Auflage setzt die Marke ihre internationale Kampagne "Genuss macht uns lebendig" ("Pleasure makes us human") fort und stellt die unverwechselbaren Elemente des italienischen Lebensstils in den Mittelpunkt. Die kreative Leitung liegt bei der Agentur Armando Testa. Die ikonischen Bilder stammen vom Fotografen Alex Webb von der renommierten Agentur Magnum Photos, der bekannt für sein meisterhaftes Spiel mit Licht, Komposition und Farbe ist. Erstmals wird der Lavazza Kalender im Rahmen der Art Basel Miami Beach der Öffentlichkeit präsentiert - eine der wichtigsten Messen für moderne und zeitgenössische Kunst weltweit.Italianità in 12 Bildern - inszeniert von Alex WebbLavazza ist tief in Italien verwurzelt und weltweit aktiv - heute gilt das Unternehmen als Botschafter für Kaffee und damit einhergehende Rituale. Der Kalender 2026 ist ein Teil dieses Dialogs zwischen Marke, Kunst und Gesellschaft. Er eröffnet eine einzigartige, zeitlose Stimmung, indem Alex Webb das typische Lebensgefühl des Landes mit all seinen Gewohnheiten einfängt - eine visuelle Reise durch ein Italien jenseits von Klischees.Auf einer persönlichen "Grand Tour" hat Webb zwölf Motive sowie ein Cover- und Rückseitendesign geschaffen. Entstanden ist ein modernes Porträt des italienischen Alltags mit sommerlicher, farbintensiver Grundstimmung: ein stiller See, den spielende Kinder beleben; eine Bar im Stadtzentrum, in der eine kurze Pause zur Bühne wird; ein Künstleratelier, in dem Handwerk weitergegeben wird; ein Bocciaplatz als Treffpunkt einer ungewöhnlichen Runde; mittägliche Trattoria-Rituale; ein Friseursalon im Jugendstil; und ein festlicher Moment während der Prozession zu Ehren der Heiligen Rosalia in Palermo."Ich war schon immer der Meinung, dass Italien eine bestimmte ästhetische Tradition besitzt, die Jahrhunderte zurückreicht und bis heute lebendig ist. Das ist eine Eigenschaft, die ich in meiner Beziehung zu diesem Land immer wieder gespürt habe", so Alex Webb. Er gehört zu den prägendsten Streetfotografen unserer Zeit mit besonderem Gespür für Bildkompositionen, Licht und Farbe. Seine Aufnahmen verbinden Realitätssinn mit leichten Anklängen an Kino, Fotografiegeschichte und Malerei. Unkonventionelle Schauplätze, überraschende Perspektiven und der Funke des Augenblicks verleihen jeder Szene Energie und Tiefe.Leichtigkeit und Geselligkeit: Caffé als verbindendes RitualUnter der kreativen Leitung der Armando Testa Group übersetzt Webb die Markenidee "Genuss" in eine Reise durch die "Italianità" - ohne Stereotype. Caffé zieht sich dabei wie ein roter Faden durch die Serie - als spontanes, zugängliches Ritual, das Menschen zusammenbringt und dem Tag Struktur verleiht.Webb kommentiert: "Ich habe versucht, dem Licht, den Farben und den Bewegungen der Menschen zu folgen und Bilder einzufangen, die ein gewisses Maß an Energie und Resonanz vermitteln. Als Fotograf neige ich dazu, Schönheit, Kunst und Freude selbst in kleinen Gesten und einfachen Momenten wie dem Kaffeetrinken zu sehen." Francesca Lavazza ergänzt: "Caffé ist ein Funke, er ist immer der Anfang von etwas. Er ist ein gemeinsamer Moment, den man beschreiben, aber auch genießen kann. Und in diesem Fall ist er ein Vergnügen, das sich aus kleinen Gesten ergibt, verbunden mit der Spontaneität, italienisch zu sein - einer Spontaneität, die Offenheit und Gastfreundschaft verkörpert."Lavazza und die Kunst: Bildstark. Zeitgemäß. International vernetzt.Gemeinsam mit führenden Fototalenten weltweit setzt Lavazza auf modernes, bildstarkes Storytelling, das den Puls der Zeit trifft. Der Kalender 2026 fügt sich ein in eine lange Reihe kultureller Kooperationen: Lavazza arbeitet seit Jahren mit renommierten Institutionen zusammen, darunter die Triennale und das MUDEC in Mailand, die Peggy Guggenheim Collection und die Städtischen Museen von Venedig sowie das Guggenheim Museum in New York. So positioniert sich das Unternehmen als globaler Botschafter des Kaffees - und als Förderer von Kreativität und Schönheit. Mit der Art Basel Miami Beach markiert Lavazza einen weiteren, bemerkenswerten Schritt seines künstlerischen Engagements.Pressematerial zum DownloadÜber die Lavazza GroupLavazza wurde 1895 in Turin gegründet und befindet sich seit vier Generationen im Besitz der Familie Lavazza. Heute ist der Konzern mit einem Umsatz von über 3,3 Milliarden Euro und führenden Spitzenmarken wie Lavazza, Carte Noire, Merrild und Kicking Horse einer der führenden Akteure in der globalen Kaffeeszene. Die Group agiert in allen Geschäftsbereichen und ist in 140 Märkten, mit neun Produktionsstätten in fünf Ländern und etwa 5500 Mitarbeitern in der ganzen Welt aktiv. Die globale Präsenz der Group ist das Ergebnis von 130 Jahren Wachstum. Die mehr als 30 Milliarden Tassen Lavazza-Kaffee, die jedes Jahr produziert werden, sind der Beweis für eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte, die weiterhin das Ziel vor Augen hat, den bestmöglichen Kaffee in allen Variationen anzubieten, indem man jeden Aspekt der Lieferkette berücksichtigt, von der Auswahl des Rohmaterials bis zum Produkt in der Tasse.Die Lavazza Group hat die Kaffeekultur revolutioniert, indem sie kontinuierlich in Forschung und Entwicklung investiert hat: von der Erfindung, die den ersten Erfolg des Unternehmens kennzeichnete - das Kaffee-Blending - bis zur Entwicklung innovativer Verpackungslösungen; vom ersten Espresso, der im Weltraum getrunken wurde, bis zu den Dutzenden von Industriepatenten. Die Fähigkeit, der Zeit voraus zu sein, spiegelt sich auch in der Berücksichtigung wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Belange wider, die seit jeher ein Maßstab für die Unternehmensstrategien sind. "Jeden Morgen eine bessere Welt erschaffen"- das ist der Unternehmenszweck der Lavazza Group, der darauf abzielt, für Mitarbeiter, Verbraucher, Aktionäre und die Gemeinschaften, in denen das Unternehmen tätig ist, einen nachhaltigen Wert zu schaffen und dabei Wettbewerbsfähigkeit mit sozialer und ökologischer Verantwortung zu verbinden.Über Art BaselDie Art Basel wurde 1970 von Basler Galerist:innen gegründet und organisiert heute die weltweit führenden Kunstmessen für moderne und zeitgenössische Kunst mit Veranstaltungen in Basel, Miami Beach, Hongkong, Paris und Katar. Jede Messe ist geprägt von ihrer Gastgeberstadt und -region, was sie einzigartig macht: Dies spiegelt sich in den teilnehmenden Galerien, den präsentierten Kunstwerken und dem Inhalt des Rahmenprogramms wider, das für jede Ausgabe in Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen entwickelt wird. 