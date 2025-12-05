The Japanese conglomerate has deployed its Panasonic HX hydrogen solution at its facility in Munich. The system uses an AI-based energy management system that reportedly makes battery storage unnecessary.Panasonic announced it began testing its Panasonic HX hydrogen-based energy solution at its office facility in Munich, Germany. The Panasonic HX platform typically consists of a renewable energy generator, Panasonic PH3 fuel cells, and battery storage. For the German project, however, batteries were deemed unnecessary thanks to an AI-based energy management system (EMS) that performs real-time ...

