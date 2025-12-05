Berlin (ots) -"Das ist ein guter Tag für den Mittelstand. Die erzielte Einigung zur Überarbeitung der EUDR ist ein erstes, dringend benötigtes Signal der Entlastung aus Brüssel. Weitere müssen folgen. Dafür haben wir als Verband lange und intensiv gekämpft. Die Verschiebung der Anwendungsdaten und die Klarstellung der Verantwortlichkeiten entlasten gerade uns kleine und nachgelagerte Händler spürbar von zusätzlicher Bürokratie", erklärt Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), anlässlich der gestern erzielten Einigung."Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass die bisherigen Regelungen kleine und mittelständische Unternehmen ungleich härter treffen als große Konzerne mit gut ausgestatteten Compliance-Abteilungen. Diese Botschaft ist endlich angekommen. Künftig soll die Sorgfaltspflicht ausschließlich beim Erstinverkehrbringer liegen. Auch die Dokumentationspflichten entlang der Lieferkette werden reduziert. Ebenso begrüße ich die Ausnahmeregelung für bedruckte Produkte. Das sorgt endlich für mehr Praxistauglichkeit." so Jandura weiter.Pressekontakt:Iris von RottenburgAbteilungsleiterin KommunikationFrederike RöselerPressesprecherinTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deOriginal-Content von: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6564/6173217