Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 der energenta AG spiegeln ein Übergangsjahr wider, das von Marktstörungen, Veräußerungen und Umstrukturierungen geprägt ist. Die Umsätze fielen um 54 % auf 11,4 Millionen Euro aufgrund der De-Konsolidierung von Tochtergesellschaften. Ein Veräußerungsgewinn von 4,7 Millionen Euro verbesserte das ausgewiesene EBIT auf 2,0 Millionen Euro, und der Nettogewinn stieg auf 2,8 Millionen Euro, unterstützt durch Beteiligungserträge. Die Bilanz stärkte sich durch Vermögensverkäufe und Schuldenabbau. Nun plant energenta die Übernahme der MBA Polymers AG, um die Kapazitäten zu erweitern und die Marktposition im Recyclingbereich zu festigen. Strategisch wandelt sich das Unternehmen hin zu hochwertigeren Recyclingmaterialien, unterstützt durch EU-Vorschriften. Unsere Modellannahmen wurden vollständig überarbeitet, was zu einer signifikanten kurzfristigen Verringerung, jedoch zu einem stärkeren Anstieg der Erträge über einen längeren Zeitraum führt. energenta strebt EBIT-Margen von über 20 % an, was wir für erreichbar halten. Das Risiko-Rendite-Profil hat sich aufgrund der Neuausrichtung auf Recyclingmaterialien verändert, bietet jedoch weiterhin erhebliches Aufwärtspotenzial. Investoren, die bereit sind, diese Risikobereitschaft einzugehen, können voraussichtlich von attraktiven Möglichkeiten profitieren. Wir ändern unser Rating von KAUFEN auf Spekulatives KAUFEN und bestätigen unser Kursziel von 3,60 Euro. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/energenta-ag





