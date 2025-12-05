Anzeige
Mehr »
Freitag, 05.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Timing könnte nicht besser sein - Durchbruchsjahr 2026 für Myriad
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
05.12.2025 11:45 Uhr
266 Leser
Artikel bewerten:
(1)

TABELLE/EU-BIP 3Q nach Ländern (3. Veröffentlichung)

DJ TABELLE/EU-BIP 3Q nach Ländern (3. Veröffentlichung) 

=== 
.         Veränderung    Veränderung 
.        gg Vorquartal    gg Vorjahr 
.            +/- in Prozent 
.          Q3   Q2    Q3   Q2 
Eurozone-20    +0,3  +0,1   +1,4  +1,6 
EU-27       +0,4  +0,3   +1,6  +1,7 
 
Belgien      +0,3  +0,2   +1,0  +1,0 
Bulgarien     +0,7  +0,9   +3,2  +3,4 
Dänemark     +2,3  +1,2   +3,9  +2,0 
Deutschland    0,0  -0,2   +0,3  +0,3 
Estland      +0,4  +0,5   +0,9  +0,3 
Finnland*     -0,3  -0,2   -0,6  +0,2 
Frankreich    +0,5  +0,3   +0,9  +0,7 
Griechenland   +0,6  +0,4   +2,0  +1,6 
Irland      -0,3  +0,3   +10,9  +18,1 
Italien      +0,1  -0,1   +0,6  +0,5 
Kroatien     +0,3  +0,9   +2,6  +3,3 
Lettland     +0,6  +0,3   +1,8  +1,5 
Litauen      0,0  +0,6   +2,1  +3,2 
Luxemburg     +1,1  +0,8   +2,7  -0,7 
Malta       +0,6  +0,7   +2,7  +2,4 
Niederlande*   +0,4  +0,3   +1,6  +1,7 
Österreich    +0,4   0,0   +1,0  +0,5 
Polen       +0,9  +0,8   +3,8  +3,0 
Portugal     +0,8  +0,7   +2,4  +1,8 
Rumänien     -0,2  +1,0   +1,4  +2,2 
Schweden*     +1,1  +0,8   +2,6  +1,9 
Slowakei     +0,3  +0,2   +0,8  +0,7 
Slowenien     +0,8  +0,9   +1,6  +0,9 
Spanien      +0,6  +0,8   +2,8  +3,0 
Tschechien    +0,8  +0,4   +2,8  +2,6 
Ungarn       0,0  +0,5   +0,6  +0,2 
Zypern      +0,9  +0,7   +3,6  +3,6 
 
Island      -0,2  -0,4   +0,2  -0,3 
Norwegen     k.A.  +0,8   k.A.  -1,3 
Schweiz      -0,5  +0,2   +0,5  +1,5 
USA        k.A.  +0,9   k.A.  +2,1 
===

* prozentuale Veränderung gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres berechnet anhand kalenderbereinigter Daten

- Wachstumsraten basieren im Allgemeinen auf saison- als auch kalenderbereinigten Zahlen, da für die BIP-Schnellschätzungen normalerweise keine unbereinigten Daten übermittelt werden

- k.A. = keine Angaben

- Quelle Daten: Eurostat

- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/voi

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 05:13 ET (10:13 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.