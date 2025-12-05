Wer regelmäßig vor Publikum spricht, sollte bewusst darauf achten, wie die Hände zum Einsatz kommen. Die Gestik kann nämlich maßgeblich über die Außenwahrnehmung entscheiden - positiv wie negativ. Wenn Menschen beim Sprechen Handgesten einsetzen, um ihre Aussagen visuell zu unterstützen, werden sie von ihren Zuhörer:innen als kompetenter und überzeugender wahrgenommen. Zu diesem Ergebnis kommt Giovanni Luca Cascio Rizzo, Assistant Professor of Marketing ...

