Wer regelmäßig vor Publikum spricht, sollte bewusst darauf achten, wie die Hände zum Einsatz kommen. Die Gestik kann nämlich maßgeblich über die Außenwahrnehmung entscheiden - positiv wie negativ. Wenn Menschen beim Sprechen Handgesten einsetzen, um ihre Aussagen visuell zu unterstützen, werden sie von ihren Zuhörer:innen als kompetenter und überzeugender wahrgenommen. Zu diesem Ergebnis kommt Giovanni Luca Cascio Rizzo, Assistant Professor of Marketing ...Den vollständigen Artikel lesen ...
