Wiesbaden (ots) -Kundinnen und Kunden der R+V Lebensversicherung AG erhalten im kommenden Jahr eine sichere Verzinsung von bis zu 3,05 Prozent.Die laufende Verzinsung für das sichere Kapital der R+V-AnsparKombi Safe+Smart beträgt im kommenden Jahr im Neugeschäft erneut 3,05 Prozent. Für die R+V-AnlageKombi Safe+Smart liegt sie im Neugeschäft 2026 unverändert zum Vorjahr bei 3,00 Prozent.Die Rentenversicherungen der Safe+Smart-Familie sind die wichtigsten Produkte der R+V mit Garantiebestandteilen. Sie bieten durch eine flexiblere Kapitalanlage Chancen auf eine deutlich höhere Rendite. Bei Safe+Smart können auf Kundenwunsch bis zu 50 Prozent jedes Beitrags in das Chancen-Kapital fließen. Der Kunde investiert dabei zu gleichen Teilen in die Aktienindizes DAX, Euro Stoxx 50 und MSCI World. Die übrigen Beitragsanteile werden in das Sicherungsvermögen eingezahlt. Safe+Smart gibt es als AnsparKombi für einen laufenden Beitrag von mindestens 25 Euro im Monat oder als AnlageKombi für einen Einmalbeitrag von mindestens 5.000 Euro."Als finanzstarker Lebensversicherer bieten wir unseren Versicherten im kommenden Jahr eine attraktive Verzinsung auf dem Niveau von 2025", betont die Vorstandsvorsitzende der R+V Lebensversicherung AG, Claudia Andersch. "Angesichts der demografischen Entwicklung ist der Aufbau einer privaten Altersvorsorge unerlässlich. Dafür sind die Safe+Smart-Produkte der R+V mit ihrem Mix aus sicherer Verzinsung und Chancen am Aktienmarkt sehr gut geeignet. Jeder Versicherte kann dabei selbst wählen, wie er diesen Mix gestaltet."